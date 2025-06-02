Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновник минздрава Самарской области стал проректором в Санкт-Петербурге

Павел Золотарев из Самары перешел на работу в Петербург.

Источник: соцсети

Чиновник из министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев перешел на работу в Санкт-Петербург. Он стал первым проректором по учебно-воспитательной работе филиала частного самарского медвуза «Реавиз» в северной столице. Такая информация размещена на сайте учебного заведения.

Павел Золотарев с 2021 года работал в самарском минздраве. Он был руководителем департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования.

Работа в вузе чиновнику хорошо знакома. До прихода в министерство он был проректором по лечебной работе «Реавиза», а также является доктором медицинских наук.