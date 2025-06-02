Чиновник минздрава Самарской области стал проректором в Санкт-Петербурге

Чиновник из министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев перешел на работу в Санкт-Петербург. Он стал первым проректором по учебно-воспитательной работе филиала частного самарского медвуза «Реавиз» в северной столице. Такая информация размещена на сайте учебного заведения.