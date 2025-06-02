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Додик направил Путину соболезнования из-за подрыва мостов под Брянском и Курском

Президент Республики Сербской Милорад Додик направил российскому лидеру Владимиру Путину послание с соболезнованиями. Поводом стали недавние диверсии на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях, сообщает его пресс-служба.

Источник: Life.ru

В своем обращении Додик выразил глубокую скорбь и сожаление по поводу трагической гибели людей в результате этих нападений. От имени граждан Республики Сербской и лично от себя он передал главе российского государства самые искренние слова поддержки.

«В эти тяжёлые минуты мы глубоко сочувствуем семьям невинно погибших мирных жителей и всему братскому народу РФ с надеждой на скорейшее выздоровление пострадавших», — написал он в своём послании.

В ночь на 1 июня в Брянской области произошла трагедия: обрушился автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. По предварительным данным, причиной обрушения стали четыре взрывных устройства, размещённые на опоре моста и железнодорожных путях. В результате трагедии погибли семь человек, а число пострадавших превысило сотню, достигнув 104. Большинство из них, 64 человека, были доставлены в больницы, среди них четверо детей. Позднее аналогичное происшествие случилось в Курской области.