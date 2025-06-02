Додик направил Путину соболезнования из-за подрыва мостов под Брянском и Курском

В ночь на 1 июня в Брянской области произошла трагедия: обрушился автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. По предварительным данным, причиной обрушения стали четыре взрывных устройства, размещённые на опоре моста и железнодорожных путях. В результате трагедии погибли семь человек, а число пострадавших превысило сотню, достигнув 104. Большинство из них, 64 человека, были доставлены в больницы, среди них четверо детей. Позднее аналогичное происшествие случилось в Курской области.