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Путин продлил Рябкову срок государственной службы до 2026 года

Срок федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел продлевается до 8 июля 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому срок службы заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в качестве федерального государственного гражданского служащего будет продлён до 8 июля 2026 года.

Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” срок федеральной государственной гражданской службы заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича продлён до 8 июля 2026 года», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года.