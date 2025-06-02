Путин продлил Рябкову срок государственной службы до 2026 года

Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому срок службы заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в качестве федерального государственного гражданского служащего будет продлён до 8 июля 2026 года.
Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” срок федеральной государственной гражданской службы заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича продлён до 8 июля 2026 года», — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года.