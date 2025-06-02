Трамп распространил в соцсетях теорию заговора о казни Джо Байдена

Трамп сделал репост публикации, в которой утверждается, что настоящего Байдена больше нет в живых. Вместо него, по мнению автора поста с ником llijh, демонстрируются «клонированные версии, двойники и бездушные, роботизированные создания». Автор также добавил, что демократы якобы не заметили подмены.