Трамп распространил в соцсетях теорию заговора о казни Джо Байдена

Американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поделился конспирологической теорией, согласно которой его предшественник на посту главы США Джо Байден, предположительно, был казнен в 2020 году. Его роль якобы исполняют «клоны» или «роботы».
Трамп сделал репост публикации, в которой утверждается, что настоящего Байдена больше нет в живых. Вместо него, по мнению автора поста с ником llijh, демонстрируются «клонированные версии, двойники и бездушные, роботизированные создания». Автор также добавил, что демократы якобы не заметили подмены.
Напомним, в мае текущего года стало известно о диагнозе Джо Байдена. У экс-президента США обнаружили рак простаты с метастазами в костях.
Ранее Трамп ответил на сообщения об употреблении наркотиков его соратником, миллиардером Илоном Маском.