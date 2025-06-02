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Трамп распространил в соцсетях теорию заговора о казни Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп сделал репост публикации, в которой сообщалось о смерти Байдена в 2020 году.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social поделился конспирологической теорией, согласно которой его предшественник на посту главы США Джо Байден, предположительно, был казнен в 2020 году. Его роль якобы исполняют «клоны» или «роботы».

Трамп сделал репост публикации, в которой утверждается, что настоящего Байдена больше нет в живых. Вместо него, по мнению автора поста с ником llijh, демонстрируются «клонированные версии, двойники и бездушные, роботизированные создания». Автор также добавил, что демократы якобы не заметили подмены.

Напомним, в мае текущего года стало известно о диагнозе Джо Байдена. У экс-президента США обнаружили рак простаты с метастазами в костях.

Ранее Трамп ответил на сообщения об употреблении наркотиков его соратником, миллиардером Илоном Маском.