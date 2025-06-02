Мэра Челябинска возмутили неработающие в жару фонтаны и кондиционеры

Несмотря на проблемы, есть и хорошие моменты. Например, в Курчатовском районе наконец заработал сухой фонтан. Проблем с ним было много. При строительстве были допущены ошибки в конструкции, но сейчас они устранены, а фонтан исправно функционирует.