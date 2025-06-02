Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэра Челябинска возмутили неработающие в жару фонтаны и кондиционеры

Глава областного центра Алексей Лошкин поднял проблему духоты в парках и салонах общественного транспорта.

Источник: Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

В условиях задержавшейся в городе жары — это вопрос здоровья граждан.

В ходе проверок на дорогах представители мэрии поймали пять единиц общественного транспорта с неработающими кондиционерами. Ещё несколько обнаружил замминистра дорожного хозяйства региона. Отговорки водители дают разные. Кто-то пытается сэкономить топливо. Кто-то забывает включить охлаждение.

Главу Челябинска подобное отношение к пассажирам жутко возмутило.

«Попробуйте проехать в 30 градусов жары без кондиционера даже в личном авто!» — предложил нарушителям Алексей Лошкин.

Мэр поручил продолжить вести контроль за температурой в салонах транспорта и работать с перевозчиками, чтобы разрешить проблему.

Также глава города обратил внимание на фонтан в парке Тищенко, не работавший в выходные.

«Детский праздник. Родители с детьми приходят в парк. Жара +30 — фонтан не работает!» — раскритиковал подчинённых мэр.

Ситуация пока неясна. Причины, почему фонтан был выключен, выясняются.

Несмотря на проблемы, есть и хорошие моменты. Например, в Курчатовском районе наконец заработал сухой фонтан. Проблем с ним было много. При строительстве были допущены ошибки в конструкции, но сейчас они устранены, а фонтан исправно функционирует.