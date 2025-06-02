Мэра Челябинска возмутили неработающие в жару фонтаны и кондиционеры

В условиях задержавшейся в городе жары — это вопрос здоровья граждан.
В ходе проверок на дорогах представители мэрии поймали пять единиц общественного транспорта с неработающими кондиционерами. Ещё несколько обнаружил замминистра дорожного хозяйства региона. Отговорки водители дают разные. Кто-то пытается сэкономить топливо. Кто-то забывает включить охлаждение.
Главу Челябинска подобное отношение к пассажирам жутко возмутило.
«Попробуйте проехать в 30 градусов жары без кондиционера даже в личном авто!» — предложил нарушителям Алексей Лошкин.
Также глава города обратил внимание на фонтан в парке Тищенко, не работавший в выходные.
«Детский праздник. Родители с детьми приходят в парк. Жара +30 — фонтан не работает!» — раскритиковал подчинённых мэр.
Ситуация пока неясна. Причины, почему фонтан был выключен, выясняются.
Несмотря на проблемы, есть и хорошие моменты. Например, в Курчатовском районе наконец заработал сухой фонтан. Проблем с ним было много. При строительстве были допущены ошибки в конструкции, но сейчас они устранены, а фонтан исправно функционирует.