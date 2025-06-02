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Латвия запретила въезд россиянам, владеющим недвижимостью у стратегических объектов

ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Власти Латвии ввели запрет на въезд в страну для некоторых граждан России, которые владеют объектами недвижимости, расположенными рядом со стратегически важными объектами республики. Об этом сообщил портал Delfi.

Источник: Reuters

По его сведениям, латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) за последние годы провела проверки в отношении нескольких россиян, имеющих в собственности такую недвижимость. Их имена в публикации не раскрываются. Как утверждается, в ряде случаев были якобы выявлены «риски, создаваемые [этими] российскими гражданами для национальной безопасности Латвии». В соответствии с рекомендациями СГБ они были включены в список иностранцев, которым запрещен въезд на латвийскую территорию.

В феврале Сейм (парламент) Латвии утвердил в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет на приобретение недвижимости в прибалтийской республике гражданам РФ и Белоруссии, зарегистрированным на территории двух стран компаниям, а также фирмам, в которых россияне либо белорусы владеют долей не менее чем в 25% или являются выгодополучателями.