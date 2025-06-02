Латвия запретила въезд россиянам, владеющим недвижимостью у стратегических объектов

По его сведениям, латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) за последние годы провела проверки в отношении нескольких россиян, имеющих в собственности такую недвижимость. Их имена в публикации не раскрываются. Как утверждается, в ряде случаев были якобы выявлены «риски, создаваемые [этими] российскими гражданами для национальной безопасности Латвии». В соответствии с рекомендациями СГБ они были включены в список иностранцев, которым запрещен въезд на латвийскую территорию.