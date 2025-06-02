Вражеская страна признала утрату контроля над своими границами

«У нас есть соглашение о том, что они изменят способ своей работы, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть их к введению этого в действие, чтобы они могли перехватывать этих контрабандистов и останавливать этих людей в лодках, а не только на берегу».