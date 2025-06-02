Вражеская страна признала утрату контроля над своими границами

Британия «потеряла контроль» над своими границами, заявил министр обороны Соединенного Королевства в интервью телеканалу Sky News. Эти слова были сказаны после того, как на мелководье французского пляжа нелегальные мигранты были сфотографированы садящимися в лодки, направляющиеся в Великобританию, в то время как власти стояли и наблюдали.
Великобритания «потеряла контроль» над своими границами за последние пять лет, заявил министр обороны королевства в интервью телеканалу Sky News после того, как наибольшее число мигрантов в этом году пересекло Ла-Манш.
Джон Хили заявил в воскресенье утром в беседе с Тревором Филлипсом, что предыдущее консервативное правительство погрузило британскую систему предоставления убежища «в хаос», а страну — в «рекордный уровень иммиграции», с которым его правительству приходится иметь дело.
По данным правительства, в субботу в Великобританию прибыли 1194 мигранта на 18 небольших лодках — это самое большое число прибывших за день в этом году (предыдущий рекорд составлял 825 человек в мае).
Таким образом, отмечает Sky News, предварительный показатель на 2025 год составляет 14 811 человек — это самый высокий показатель за первые пять месяцев года и самый высокий показатель за первые шесть месяцев года, который ранее составлял 13 489 человек на 30 июня прошлого года.
Общий показатель за 2025 год на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года (10 448), и на 95% выше, чем за аналогичный период 2023 года (7 610). Самый высокий дневной показатель с начала сбора данных в 2018 году остается на уровне 1305 по состоянию на 3 сентября 2022 года.
В субботу французская полиция наблюдала за тем, как люди, в том числе дети, садились в небольшие лодки на мелководье пляжа в Гравелине, между Кале и Дюнкерком. Затем представители французской власти были сфотографированы благосклонно сопровождающими лодки, когда нелегальные мигранты отплывали в сторону Великобритании.
Министр Хили явно раздражен: «Вчерашние сцены были довольно шокирующими. Правда в том, что Британия потеряла контроль над своими границами за последние пять лет, а предыдущее правительство в прошлом году погрузило систему предоставления убежища в хаос и привело к рекордному уровню иммиграции».
Глава британского Минобороны утверждает, что «действительно большая проблема» заключается в том, что французская полиция не может вмешаться и перехватить лодки на мелководье.
«Мы видели, как контрабандисты спускались на воду в другом месте и приезжали за ними, как на такси», — добавил Джон Хили.
Он сказал, что Великобритания настаивает на том, чтобы Франция ввела в действие новые правила, чтобы они могли вмешаться.
«Они этого не делают, но впервые за многие годы, впервые у нас есть необходимый уровень сотрудничества», — сказал Джон Хили.
«У нас есть соглашение о том, что они изменят способ своей работы, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть их к введению этого в действие, чтобы они могли перехватывать этих контрабандистов и останавливать этих людей в лодках, а не только на берегу».
В субботу теневой министр внутренних дел от консервативной партии Крис Филп обвинил лейбористов в том, что они «полностью потеряли контроль над нашими границами».
В четверг британское Министерство внутренних дел опубликовало данные, согласно которым Франция задерживает меньше мигрантов из других стран, чем когда-либо прежде, несмотря на подписание соглашения с Великобританией о прекращении пересечения границы на сумму 480 миллионов фунтов стерлингов.
В этом году французская полиция помешала немногим более 38% (8 347) просителей убежища добраться до Великобритании на небольших лодках, при этом 13 167 человек успешно совершили нелегальное путешествие к берегам туманного Альбиона.