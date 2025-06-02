Аэродромы под прицелом: НАТО разрабатывает план действий на случай войны с Россией

«Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать её из-под контроля противника», — сказано в материале.
Подобные манёвры нацелены на обеспечение оперативной переброски войск. Это особенно критично в условиях, когда оборонительные системы ПВО ещё не полностью активизированы.
Ранее в Финляндии, рядом с российской границей, стартовали крупные сухопутные учения с участием международных сил. Туда прибыли более пяти тысяч военнослужащих, в том числе солдаты из США и Великобритании. Они также привезли туда около 700 единиц боевой техники.