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Аэродромы под прицелом: НАТО разрабатывает план действий на случай войны с Россией

Журналист издания Business Insider, освещавший военные учения НАТО в Финляндии, сообщил о стратегических планах альянса. В случае гипотетического конфликта, силы блока намерены захватывать российские аэродромы, поскольку считает ключевой роль контроля над взлётно-посадочными полосами.

Источник: Life.ru

«Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать её из-под контроля противника», — сказано в материале.

Подобные манёвры нацелены на обеспечение оперативной переброски войск. Это особенно критично в условиях, когда оборонительные системы ПВО ещё не полностью активизированы.

Ранее в Финляндии, рядом с российской границей, стартовали крупные сухопутные учения с участием международных сил. Туда прибыли более пяти тысяч военнослужащих, в том числе солдаты из США и Великобритании. Они также привезли туда около 700 единиц боевой техники.