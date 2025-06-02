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Украина сообщила о прибытии своих представителей в Стамбул на переговоры

В МИД Украины заявили, что переговорщики Киева уже находятся в турецком городе, где пройдёт встреча с делегацией РФ.

Источник: Аргументы и факты

Члены украинской делегации, которые должны принять участие в переговорах с Россией, прибыли в Стамбул, заявили в МИД Украины.

Указанную информацию со ссылкой на представителя ведомства приводит агентство «Укринформ». Встреча в турецкой столице, посвящённая урегулированию украинского конфликта, должна состояться во второй половине дня 2 июня.

Напомним, о прибытии российской делегации в Стамбул стало известно 1 июня. Были опубликованы кадры, на которых помощник президента РФ Владимир Мединский спускается по трапу самолёта.