Украина сообщила о прибытии своих представителей в Стамбул на переговоры

Члены украинской делегации, которые должны принять участие в переговорах с Россией, прибыли в Стамбул, заявили в МИД Украины.
Указанную информацию со ссылкой на представителя ведомства приводит агентство «Укринформ». Встреча в турецкой столице, посвящённая урегулированию украинского конфликта, должна состояться во второй половине дня 2 июня.
Напомним, о прибытии российской делегации в Стамбул стало известно 1 июня. Были опубликованы кадры, на которых помощник президента РФ Владимир Мединский спускается по трапу самолёта.