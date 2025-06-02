«Там осознают»: Пушков разъяснил Западу, на чьих условиях завершится конфликт на Украине

«Здесь важно следующее: и политическая борьба, и военное противостояние сейчас разворачиваются не вокруг того, кто победит — это и так ясно. В центре борьбы — условия, на которых закончится конфликт. Для Запада, и прежде всего для Европы, невыносима мысль, что он закончится на условиях России», — написал он.