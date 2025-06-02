Фидан заявил о желании участвовать в переговорах России и Украины

Участие Фидана подчеркивает стремление Анкары сыграть более активную роль в урегулировании конфликта.
К переговорам России и Украины в Стамбуле намерен подключиться глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает турецкий дипломатический источник.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Стамбуле начинается подготовка ко второму раунду переговоров России и Украины. Онлайн-трансляция.
«Планирует подключиться», — передает источник РИА Новости. Участие Фидана подчеркивает стремление Анкары сыграть более активную роль в урегулировании конфликта между двумя странами.
Во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня 2025 года запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
Ранее президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Первая встреча делегаций в Стамбуле прошла 16 мая и длилась почти два часа, однако тогда стороны ограничились обменом позициями и договорились подготовить документы с видением возможного прекращения огня.