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Фидан заявил о желании участвовать в переговорах России и Украины

К переговорам России и Украины в Стамбуле намерен подключиться глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает турецкий дипломатический источник.

Участие Фидана подчеркивает стремление Анкары сыграть более активную роль в урегулировании конфликта.

К переговорам России и Украины в Стамбуле намерен подключиться глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает турецкий дипломатический источник.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Стамбуле начинается подготовка ко второму раунду переговоров России и Украины. Онлайн-трансляция.

«Планирует подключиться», — передает источник РИА Новости. Участие Фидана подчеркивает стремление Анкары сыграть более активную роль в урегулировании конфликта между двумя странами.

Во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня 2025 года запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.

Ранее президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Первая встреча делегаций в Стамбуле прошла 16 мая и длилась почти два часа, однако тогда стороны ограничились обменом позициями и договорились подготовить документы с видением возможного прекращения огня.