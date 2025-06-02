Фидан заявил о желании участвовать в переговорах России и Украины

Во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня 2025 года запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В российскую делегацию входят помощник президента РФ Владимир Мединский (глава делегации), заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.