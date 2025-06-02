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Глава турецкого МИД планирует подключиться к российско-украинским переговорам

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подключится к переговорам делегаций России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Источник: Reuters

Встреча делегаций двух стран начнется в 13:00 мск.

«Планирует подключиться», — сказал источник агентства, отвечая на вопрос о вероятности участия главы турецкого МИД в переговорах.

Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что делегация Украины прибыла в Стамбул.

На втором раунде переговоров стороны конфликта обменяются меморандумами, которые содержат пункты о видении Москвой и Киевом перемирия.

Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».