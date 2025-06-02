Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла в Стамбул, где во второй половине дня состоятся переговоры с российской стороной. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого.
Накануне в Стамбул для участия в переговорах прилетела российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.
Украинскую делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.
По данным Reuters, Киев предложит Москве проект, требования которого во многом соответствуют ранее заявленным, включая отсутствие ограничений на вооружение ВСУ, непризнание российского суверенитета над пятью регионами и выплату репараций.