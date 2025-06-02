Евросоюз воспринимает Молдавию как свою колонию, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Европейский союз с подачи властей Молдавии воспринимает республику как собственную колонию, заявил лидер входящей в оппозиционный блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«Партия “Действие и солидарность” принимает тоталитарные, авторитарные законы, а Европейский союз молчит. Это значит, что Брюссель относится к нам как к своей колонии. И так позиционирует нашу страну партия “Действие и солидарность”, — заявил Лунгу в эфире телеканала MD24.
По его словам, европейский чиновники довольно двулично относятся к событиям, происходящим в Молдавии. "Когда Европейскому союзу и Брюсселю это выгодно, они говорят про демократию, про коррупцию и борьбу с ней. Когда им не выгодно, европейцы молчат, — отметил политик.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.