Чиновники предупредили: болельщикам из Узбекистана могут отказать во въезде в ОАЭ

В связи с этим туристическим агентствам и компаниям настоятельно рекомендуется воздержаться от организации поездок в ОАЭ на эти даты через турпакеты. Болельщикам советуют заранее учитывать риски и не планировать поездку в Эмираты без официальных билетов и чёткой информации о возможностях входа на стадион.