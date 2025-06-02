Чиновники предупредили: болельщикам из Узбекистана могут отказать во въезде в ОАЭ

В преддверии этого события узбекские болельщики начали активно готовиться к поездке. Однако теперь появилась информация, которая грозит сорвать эти планы: власти ОАЭ могут не пустить узбекистанцев в страну.
С предупреждением выступил Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Узбекистана. В ведомстве сообщили, что в преддверии матча в соцсетях активно распространяется агитация среди фанатов, и популярные спортивные блогеры вместе с фан-клубами организуют поездку в Абу-Даби — предположительно, на матч собираются вылететь до 5 тысяч граждан Узбекистана.
Однако, как отмечают дипломаты, стадион клуба «Аль Вахда», на котором состоится игра, вмещает всего 12 тысяч зрителей, и согласно правилам Азиатской футбольной конфедерации, гостевой стороне полагается лишь 8% мест — это всего 960 мест.
Таким образом, большинство болельщиков попросту не смогут попасть на стадион, а массовое скопление граждан без доступа к мероприятию может вызвать проблемы с безопасностью и нарушением общественного порядка.
Более того, в аэропортах ОАЭ службы безопасности могут начать массово разворачивать узбекистанцев, не впуская их в страну, что создаст дополнительное напряжение и потери для самих путешественников.
В связи с этим туристическим агентствам и компаниям настоятельно рекомендуется воздержаться от организации поездок в ОАЭ на эти даты через турпакеты. Болельщикам советуют заранее учитывать риски и не планировать поездку в Эмираты без официальных билетов и чёткой информации о возможностях входа на стадион.