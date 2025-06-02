Ecоnomist узнал об опасениях Киева насчет Запада после атак на аэродромы

В Киеве обеспокоены, что атака на российские военные аэродромы может привести к тому, что от Украины отвернутся западные партнеры, сообщает The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«Есть опасения, что это станет Синопом», — сказал собеседник, имея в виду Синопское сражение 1853 года, морскую битву времен Крымской войны, в которой черноморская эскадра под командованием Павла Нахимова разгромила турецкую эскадру. В британской прессе сражение называли «синопской резней», Россия оказалась в международной изоляции, пишет журнал.
По данным CBS и Axios, Украина заранее не уведомляла о своих планах власти США.
Минобороны России сообщало, что под атаку с применением FPV-дронов попали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух в результате запуска беспилотников «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», загорелись несколько самолетов, в остальных случаях нападение отразили.
Нескольких участников атаки задержали, военная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Иркутский губернатор Игорь Кобзев говорил, что целью была военная часть в поселке Средний, беспилотники запускали из фуры. В Амурской области на трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик, атаки на аэродром Украинка не допущено, заявил губернатор Василий Орлов.