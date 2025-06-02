Ecоnomist узнал об опасениях Киева насчет Запада после атак на аэродромы

Минобороны России сообщало, что под атаку с применением FPV-дронов попали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух в результате запуска беспилотников «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», загорелись несколько самолетов, в остальных случаях нападение отразили.