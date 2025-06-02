Губернатор Иркутской области рассказал об обстановке после атаки БПЛА

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ситуация в Усольском районе Иркутской области, где была атака дронов, контролируемая, угрозы для населения нет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Ранее Кобзев сообщал об атаке дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Экстренные службы работают на месте ЧП. Источником, откуда вылетели дроны, стала фура. По словам губернатора, она блокирована и уничтожена. Кобзев призвал не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО. Он прибыл к месту атаки, где прошло оперативное совещание с руководством города и района.
«Ситуация в Усольском районе контролируемая, угрозы для населения нет», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Первый замгубернатора Роман Колесов назначен ответственным за координацию работы с муниципальными образованиями Усольского района. Утром он провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области.
В воскресенье минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.