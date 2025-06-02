НОК работает над допуском белорусов к Олимпиаде-2026

«Наши ведущие атлеты не получили такого права на квалификационных соревнованиях. Конечно, этот вопрос мы тоже оспариваем, находимся с ними в плотном контакте, стараемся выйти на диалог, однако международный союз конькобежцев даже не объяснил нам причины этого недопуска, что попросту неуважительно к нашей стороне», — подчеркнула генсек НОК.