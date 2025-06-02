НОК работает над допуском белорусов к Олимпиаде-2026

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Ряд международных федераций открыто выражают желание допустить белорусов к турниром с флагом и гимном, заявила генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Ксения Санкович в интервью sport5.by.
Она обратила внимание на то, что у НОК с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом недавно прошел «продуктивный диалог». Главной темой был допуск спортсменов на грядущие зимние Олимпийские игры. Санкович отметила, что у белорусов есть заметный прогресс в летних видах спорта.
«Радует, что спортсмены постепенно допускаются и в командных дисциплинах, например, в синхронном плавании и эстафетах, в фехтовании, современном пятиборье. Ряд международных федераций открыто выражают желание допустить нас с флагом и гимном. Такой хороший толчок произошел как раз после Парижа», — сказала генсек НОК.
Она выразила надежду на то, что международные федерации примут ряд позитивных решений после зимних Игр в Милане. «Пока зимние федерации сильно осторожничают», — добавила Санкович.
По ее словам, НОК республики находится в тесном контакте с МОК, обсуждается допуск атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. На данный момент пока лишь Международный конькобежный союз допустил спортсменов из Беларуси к участию в соревнованиях, но не в полном составе.
«Наши ведущие атлеты не получили такого права на квалификационных соревнованиях. Конечно, этот вопрос мы тоже оспариваем, находимся с ними в плотном контакте, стараемся выйти на диалог, однако международный союз конькобежцев даже не объяснил нам причины этого недопуска, что попросту неуважительно к нашей стороне», — подчеркнула генсек НОК.
А вот по другим зимним федерациям допуска нет, но НОК ведет работу, чтобы решить вопросы.
«Технические моменты подготовки к Олимпийским играм уже проводим, потому что быстро потом это не сможем осуществить. Находимся в тесном контакте с МОК, делаем все для того, чтобы белорусские спортсмены были представлены на Олимпиаде», — заверила Санкович.
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