Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции рассказали, кто приедет на переговоры России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан должен выступить со вступительным словом на переговорах России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, передает Ilkha.

Источник: РИА "Новости"

Также во встрече планирует принять участие глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин.

Начало встречи запланировано на 13:00 по мск.

Переговоры во дворце Чираган — второй раунд в мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Среди других членов — замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Первый переговорный раунд прошел 16 мая во дворце Долмабахче. Встреча продлилась чуть менее двух часов. Стороны договорились передать друг другу меморандумы о прекращении огня.

За несколько дней до встречи в Стамбуле Украина передала России свой вариант.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.