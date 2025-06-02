В Турции рассказали, кто приедет на переговоры России и Украины

Также во встрече планирует принять участие глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калин.
Начало встречи запланировано на 13:00 по мск.
Переговоры во дворце Чираган — второй раунд в мирном урегулировании конфликта Москвы и Киева.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Среди других членов — замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Первый переговорный раунд прошел 16 мая во дворце Долмабахче. Встреча продлилась чуть менее двух часов. Стороны договорились передать друг другу меморандумы о прекращении огня.
За несколько дней до встречи в Стамбуле Украина передала России свой вариант.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.