Речь Фидана на переговорах будет представлена на четырех языках

Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Фидан выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах РФ и Украины во дворце Чираган в Стамбуле.
В присланной турецким МИД информации для прямого эфира указано, что вступительное слово главы МИД Турции Хакана Фидана будет представлено на турецком, английском, русском и украинском языках. Пока неизвестно, на каком языке выступит глава турецкой дипломатии.