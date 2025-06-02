В Европе стали отказывать узбекистанцам в аренде авто из-за из поведения

Однако для граждан Узбекистана этот вариант отдыха становится всё менее доступным. Причина, как это ни печально, — поведение самих туристов.
Наш соотечественник, блогер и эксперт в сфере туризма Давуд Ма’руф рассказал о тревожной тенденции: в ряде стран Европы узбекистанцам отказывают в аренде автомобилей, даже если бронь была оформлена заранее и полностью оплачена.
По его словам, подобная ситуация недавно произошла в Италии. При попытке забронировать машину сайт просто не позволил завершить оформление аренды для гражданина Узбекистана. И это не единичный случай. Что особенно удивительно — гражданам Индии, Ирана или Афганистана услуга аренды по-прежнему доступна, а узбекистанцам — нет.
Поведение, которое пугает
Ма’руф не понаслышке знает, как ведут себя его соотечественники за границей, ведь он часто сопровождает клиентов в поездках. И, увы, наблюдения неутешительные.
«В большинстве случаев берут машины стоимостью 30−40 тысяч евро, а затем ведут себя на горных дорогах неосторожно, едут слишком быстро, и вдобавок салон машины остаётся в ужасном состоянии. Один клиент, говоря “машина же застрахована”, ехал 70−80 км/ч там, где разрешено максимум 20−30. Я тогда подумал: “на их месте я бы тоже не дал”, — отметил он.
Но дело не только в машинах. Схожие проблемы возникают и с размещением. Давуд привёл пример, когда трое клиентов были размещены в одном из хороших отелей в Швейцарии. Несмотря на Рамазан, они употребляли вино, забрызгали стены и испортили номер. Отель выставил штраф — 1500 франков. Когда блогер переслал это клиентам, они заблокировали его и отказались платить. В результате пострадал именно он: отель заблокировал его аккаунт, запретив впредь размещать гостей.
Репутация работает против всех
Главная проблема в том, что из-за поведения некоторых страдают все. Репутация формируется быстро, особенно в сфере туризма. Один испорченный салон машины или номер в отеле может закрыть двери для десятков других — порядочных и вежливых — клиентов.
«Таких примеров очень много. И знаете, уже то, что нам до сих пор выдают визы — это уже большая удача», — с грустной иронией подытожил Давуд Ма’руф.
Что делать?
Пора признать: путешествие за границу — это не просто смена локации, это смена культуры поведения. И если мы хотим, чтобы к нам относились с уважением и доверием — нужно это доверие оправдывать. Иначе скоро не только машины, но и границы будут закрыты.