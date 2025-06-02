В Европе стали отказывать узбекистанцам в аренде авто из-за из поведения

Но дело не только в машинах. Схожие проблемы возникают и с размещением. Давуд привёл пример, когда трое клиентов были размещены в одном из хороших отелей в Швейцарии. Несмотря на Рамазан, они употребляли вино, забрызгали стены и испортили номер. Отель выставил штраф — 1500 франков. Когда блогер переслал это клиентам, они заблокировали его и отказались платить. В результате пострадал именно он: отель заблокировал его аккаунт, запретив впредь размещать гостей.