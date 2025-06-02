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Врио главы Центрального района по назначению Беглова стал Максим Романцов

Максим Романцов назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Центрального района. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ о кадровых перестановках.

Источник: Правительство Санкт-Петербурга

О назначении господина Романцова на должность врио главы районной администрации сообщили в пресс-службе городского правительства. На сайте Смольного указано, что с 2022 года ее возглавляла Елена Федорова.

Максим Романцов был заместителем главы районной администрации, а до этого — заместителем начальника Государственной жилищной инспекции Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что должность главы администрации Приморского района занял Богдан Заставный, главой Калининского района Петербурга официально стал Михаил Асташкевич.