Врио главы Центрального района по назначению Беглова стал Максим Романцов

О назначении господина Романцова на должность врио главы районной администрации сообщили в пресс-службе городского правительства. На сайте Смольного указано, что с 2022 года ее возглавляла Елена Федорова.
Максим Романцов был заместителем главы районной администрации, а до этого — заместителем начальника Государственной жилищной инспекции Петербурга.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что должность главы администрации Приморского района занял Богдан Заставный, главой Калининского района Петербурга официально стал Михаил Асташкевич.