Российская делегация выехала из гостиницы к месту переговоров в Стамбуле

Во дворец Чираган, где должна пройти встреча Москвы и Киева, уже прибыли представители Минобороны Турции, передавал ТАСС. Переговоры запланированы на 13:00.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав входят также замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
От Турции на переговорах будут присутствовать главы МИДа и разведки Хакан Фидан и Ибрагим Калын.
Украинская делегация прибыла в Стамбул утром, ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
На переговорах стороны должны будут обсудить проекты меморандумов о прекращении огня, которые они подготовили согласно договоренностям первого раунда, прошедшего в турецкой столице 16 мая.
Украина передала свой документ России заранее, также его получили США. Российская сторона заявила, что готова представить свой проект уже в Турции.