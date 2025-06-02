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Российская делегация выехала из гостиницы к месту переговоров в Стамбуле

Делегация России покинула гостиницу в Стамбуле, сообщает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Во дворец Чираган, где должна пройти встреча Москвы и Киева, уже прибыли представители Минобороны Турции, передавал ТАСС. Переговоры запланированы на 13:00.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав входят также замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

От Турции на переговорах будут присутствовать главы МИДа и разведки Хакан Фидан и Ибрагим Калын.

Украинская делегация прибыла в Стамбул утром, ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

На переговорах стороны должны будут обсудить проекты меморандумов о прекращении огня, которые они подготовили согласно договоренностям первого раунда, прошедшего в турецкой столице 16 мая.

Украина передала свой документ России заранее, также его получили США. Российская сторона заявила, что готова представить свой проект уже в Турции.