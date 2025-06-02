Пекин обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей

В заявлении торгового ведомства Китая отмечается, что США провоцируют новые экономические и торговые разногласия, усугубляют нестабильность экономических и торговых отношений с КНР. Также подчеркивается, что действия Штатов вступают в противоречие с женевскими договоренностями, достигнутыми в мае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
Китайский Минторг заявил, что Пекин выполнил свою часть соглашения, а США нарушают договоренности. Если Вашингтон продолжит это делать, власти Китая готовы принять «решительные меры».
12 мая в Женеве состоялись экономические и торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном. Их результаты получили положительную оценку китайского Госсовета и Белого дома.
По итогам встречи в Женеве США согласились снизить 145-процентные пошлины, введенные Трампом в мае, до 30%. В ответ Китай пообещал снизить пошлины на американские товары со 125% до 10%.
30 мая Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении ранее достигнутых договорённостей. Позднее, выступая в Овальном кабинете, он вновь затронул эту тему, добавив, что рассчитывает на разрешение торговых разногласий в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином.
Также на прошлой неделе Белый дом предложил ограничить визовые программы для учащихся из-за рубежа, в том числе из Китая, что вызвало негативную реакцию Пекина. По сведениям AP, в США сейчас находятся около 300 тысяч студентов из КНР.