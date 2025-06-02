Пекин обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей

В заявлении торгового ведомства Китая отмечается, что США провоцируют новые экономические и торговые разногласия, усугубляют нестабильность экономических и торговых отношений с КНР. Также подчеркивается, что действия Штатов вступают в противоречие с женевскими договоренностями, достигнутыми в мае. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.