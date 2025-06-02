В Перми суд рассмотрел дело о банкротстве депутата Вагаршака Сарксяна

Он занимал руководящие посты в ПАО «Мотовилихинские заводы» и входящего в его состав ООО МЗ «Камасталь».
Краевой арбитражный суд по запросу ФНС в мае этого года возобновил производство по делу о банкротстве Вагаршака Сарксяна.
Общая задолженность предприятия перед головной компанией составила 84,5 млн руб. Краевой арбитражный суд признал его банкротом в 2018 году и ввел конкурсное управление. По делу о банкротстве частично удовлетворили заявление ФНС о взыскании в пользу завода убытков с Вагаршака Сарксяна.
В январе этого года долг топ-менеджера перед заводом составил более 66 млн руб., его реализовали на торгах в рамках банкротства «Камастали» за 6 млн руб. В рамках рассмотрения дела о банкротстве Вагаршака Сарксяна суд удовлетворил ходатайство юриста из Вологды Леонида Денисова о процессуальном правопреемстве и переходе к нему права требования по долгу.
Вагаршак Сарксян родился 7 августа 1968 года в селе Кущи Цалкского района Грузинской ССР. В 2005 году окончил Западно-Уральский институт экономики и права, получил квалификацию юрист по специальности юриспруденция.
В 2006 году возглавил ООО «Желдорконсалт», с 2011 года — исполнительный директор ПАО «ИПК Мотовилихинские заводы», с 2016 года — исполнительный директор ООО «Пермское книжное издательство». С 2011 года является депутатом Законодательного собрания Пермского края второго, третьего и четвертого созывов.