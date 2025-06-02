В Перми суд рассмотрел дело о банкротстве депутата Вагаршака Сарксяна

В январе этого года долг топ-менеджера перед заводом составил более 66 млн руб., его реализовали на торгах в рамках банкротства «Камастали» за 6 млн руб. В рамках рассмотрения дела о банкротстве Вагаршака Сарксяна суд удовлетворил ходатайство юриста из Вологды Леонида Денисова о процессуальном правопреемстве и переходе к нему права требования по долгу.