К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию

На въезде во дворец стоят порядка пяти охранников, снаружи вдоль забора дворца и у въезда полицейские — если к 10:00 их было порядка трех-четырех человек, то спустя час их уже более 25. Дежурит машина скорой помощи, для журналистов на территории дворца в этот раз развернут тент, защищающий от солнца, есть чай и кофе.