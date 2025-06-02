К дворцу Чираган в Стамбуле стягивают полицию

Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13:00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.
В день переговоров в районе дворца Чираган наблюдается усиленное присутствие дорожной полиции, преимущественно девушек. На трехполосной улице и в обычные дни стоит в пробках, а сейчас уже с утра возникают небольшие заторы, в том числе из-за автомобилей телеканалов.
На въезде во дворец стоят порядка пяти охранников, снаружи вдоль забора дворца и у въезда полицейские — если к 10:00 их было порядка трех-четырех человек, то спустя час их уже более 25. Дежурит машина скорой помощи, для журналистов на территории дворца в этот раз развернут тент, защищающий от солнца, есть чай и кофе.
В этот раз работники СМИ не создают особых трудностей для жителей города — в ходе первого раунда журналисты дежурили у оживленного причала, где местные жители пытались успеть на паромы, пробираясь сквозь толпу.