Депутаты Госдумы снова пытаются отменить ЕГЭ

Справедливороссы настаивают на отмене не только ЕГЭ, но и ОГЭ — основного государственного экзамена, который школьники сдают в девятом классе как итог программы основного общего образования. Результаты ОГЭ учитываются при поступлении в учреждения среднего профессионального образования.
По мнению Миронова, ОГЭ является не меньшим стрессом для учеников, чем ЕГЭ, и оба эти вида итоговой аттестации должны быть отменены и заменены классическими устными и письменными экзаменами, которые основаны на реальной школьной программе и не сводятся к «бессмысленной зубрёжке».
По данным недавнего исследования, сильнее всего ученики переживают из-за ЕГЭ по русскому языку — это экзамен, который является обязательным наряду с базовой (без заданий повышенной сложности) математикой. В эпоху пандемии COVID-19 выпускникам одиннадцатых классов, не планирующим поступление в вуз в год выпуска из школы, разрешили сдавать только два обязательных экзамена, но после стабилизации санитарной обстановки такую практику сохранять не стали. Зато некоторые регионы сейчас участвуют в пилотном проекте упрощённой сдачи ОГЭ — девятиклассникам, планирующим поступать в колледжи, а не переводиться в десятый класс, также разрешат сдавать ОГЭ лишь по русскому языку и математике, без двух экзаменов по выбранным дисциплинам.
Ранее Сергей Миронов заявлял о «несоответствии занимаемой должности» министра Кравцова, в том числе из-за нежелания Минпросвещения отказываться от ЕГЭ хотя бы для отдельных категорий школьников.