Депутаты Госдумы снова пытаются отменить ЕГЭ

По данным недавнего исследования, сильнее всего ученики переживают из-за ЕГЭ по русскому языку — это экзамен, который является обязательным наряду с базовой (без заданий повышенной сложности) математикой. В эпоху пандемии COVID-19 выпускникам одиннадцатых классов, не планирующим поступление в вуз в год выпуска из школы, разрешили сдавать только два обязательных экзамена, но после стабилизации санитарной обстановки такую практику сохранять не стали. Зато некоторые регионы сейчас участвуют в пилотном проекте упрощённой сдачи ОГЭ — девятиклассникам, планирующим поступать в колледжи, а не переводиться в десятый класс, также разрешат сдавать ОГЭ лишь по русскому языку и математике, без двух экзаменов по выбранным дисциплинам.