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Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд

2 июня в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Делегации России и Украины уже прибыли в Турцию. Встреча состоится во дворце Чираган. К обсуждению присоединится глава МИД Турции Хакан Фидан, ожидается что он выступит с приветственной речью. Стороны обсудят предложенные друг другом меморандумы о мирном урегулировании конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

11:59 Глава российской делегации Владимир Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле, выяснил ТАСС.

11:57 Переговоры должны начаться в 13:00 — ТАСС.

11:50 ⚡️По данным Reuters, украинский меморандум состоит из следующих пунктов:

— полное прекращение огня:

— обмен пленными по формуле «все на все»;

— международное сообщество гарантирует Украине безопасность;

— суверенитет (не будут принуждать к нейтральному статусу, запрещая быть в НАТО и ЕС);

— Крым и новые российские регионы не получат официального признания в мире;

— Киев допустил постепенную отмену санкций, но с возможностью их быстрого возвращения;

— передача замороженных российских активов Украине для восстановления страны;

— подготовка встречи Путина и Зеленского.

11:48 Во время первого раунда переговоров стороны договорились, что на новой встрече передадут друг другу меморандумы, которые покажут, как они видят урегулирование конфликта. Киев заранее передал Москве свой документ и потребовал поступить зеркально. Российская сторона настаивала на обсуждении меморандумов непосредственно во время встречи.

11:42.

11:30 Здравствуйте, дорогие читатели! 2 июня в Стамбуле должен состояться новый этап переговоров между РФ и Украиной. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о связанных с этим событиях.