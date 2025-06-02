Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд

11:59 Глава российской делегации Владимир Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле, выяснил ТАСС.
11:57 Переговоры должны начаться в 13:00 — ТАСС.
11:50 ⚡️По данным Reuters, украинский меморандум состоит из следующих пунктов:
— полное прекращение огня:
— обмен пленными по формуле «все на все»;
— международное сообщество гарантирует Украине безопасность;
— Крым и новые российские регионы не получат официального признания в мире;
— Киев допустил постепенную отмену санкций, но с возможностью их быстрого возвращения;
— передача замороженных российских активов Украине для восстановления страны;
— подготовка встречи Путина и Зеленского.
11:48 Во время первого раунда переговоров стороны договорились, что на новой встрече передадут друг другу меморандумы, которые покажут, как они видят урегулирование конфликта. Киев заранее передал Москве свой документ и потребовал поступить зеркально. Российская сторона настаивала на обсуждении меморандумов непосредственно во время встречи.
11:42.
11:30 Здравствуйте, дорогие читатели! 2 июня в Стамбуле должен состояться новый этап переговоров между РФ и Украиной. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о связанных с этим событиях.