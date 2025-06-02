Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд

2 июня в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Делегации России и Украины уже прибыли в Турцию. Встреча состоится во дворце Чираган. К обсуждению присоединится глава МИД Турции Хакан Фидан, ожидается что он выступит с приветственной речью. Стороны обсудят предложенные друг другом меморандумы о мирном урегулировании конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.