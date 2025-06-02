Денис Паслер выбрал приоритеты в развитии Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер перечислил приоритеты в развитии региона в ближайшее время. Об этом пишет «ФедералПресс».
1. Народосбережение. В эту задачу включены аспекты для достижения благополучения уральцев, исправление в лучшую сторону демографии, особое внимание уделят семьям с детьми.
2. Кадровое и технологические обновление производственных предприятий. Пересмотр программ подготовки специалистов в техникумах и колледжах, обновление материально-технической базы. Ориентирование на потребности работодателей.
3. Поддержка малого и среднего бизнеса за счет компенсации банковских ставок, субсидирования.
4. Благоустройство малых городов, чтобы замедлить отток населения. Социально-экономическое развитие территорий. Представление жилья учителям и врачам.
5. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства региона с привлечением федеральных денег.