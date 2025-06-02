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Денис Паслер выбрал приоритеты в развитии Свердловской области

Как развивается Свердловская область в 2025 году: приоритеты.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер перечислил приоритеты в развитии региона в ближайшее время. Об этом пишет «ФедералПресс».

1. Народосбережение. В эту задачу включены аспекты для достижения благополучения уральцев, исправление в лучшую сторону демографии, особое внимание уделят семьям с детьми.

2. Кадровое и технологические обновление производственных предприятий. Пересмотр программ подготовки специалистов в техникумах и колледжах, обновление материально-технической базы. Ориентирование на потребности работодателей.

3. Поддержка малого и среднего бизнеса за счет компенсации банковских ставок, субсидирования.

4. Благоустройство малых городов, чтобы замедлить отток населения. Социально-экономическое развитие территорий. Представление жилья учителям и врачам.

5. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства региона с привлечением федеральных денег.