И. Овчинников стал заместителем мэра Самары И. Носкова 2 июня

Иван Александрович приступил к работе с понедельника. Об этом рассказали представители горадминистрации.
Овчинников стал замглавы города и руководителем департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Есть высшее образование. Окончил Саратовскую госакадемию права по специальности «Юриспруденция».
В 2010—2011 годы трудился юристом в частной компании. С 2013-го по 2025-й занимал должности заместителя и помощника прокурора Автозаводского района Тольятти, а также Железнодорожного района Самары.
Ранее экс-замруководителя самарского Минздрава Павел Золотарев стал питерским проректором.
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