Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И. Овчинников стал заместителем мэра Самары И. Носкова 2 июня

Иван Александрович приступил к работе с понедельника.

Иван Александрович приступил к работе с понедельника. Об этом рассказали представители горадминистрации.

Овчинников стал замглавы города и руководителем департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Есть высшее образование. Окончил Саратовскую госакадемию права по специальности «Юриспруденция».

В 2010—2011 годы трудился юристом в частной компании. С 2013-го по 2025-й занимал должности заместителя и помощника прокурора Автозаводского района Тольятти, а также Железнодорожного района Самары.

Ранее экс-замруководителя самарского Минздрава Павел Золотарев стал питерским проректором.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.