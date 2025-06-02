Как атаки беспилотников ВСУ повлияют на переговоры в Стамбуле

«То, что произошло вчера, — попытка шантажа. Или даже отмены переговоров. Переговоры продолжатся несмотря на действия ВСУ, но они не останутся без ответа», — приводит слова депутата издание.
Аллексей Чепа отметил, что массированные атаки беспилотников существенно уменьшают доверие российской стороны, что, безусловно, отразится на предстоящих переговорах.
В воскресенье дроны ВСУ атаковали несколько российских регионов, включая Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области, причем Сибирь подверглась атаке впервые. Отмечалось, что беспилотники доставлялись на место в фурах, откуда и осуществлялся запуск.