Как атаки беспилотников ВСУ повлияют на переговоры в Стамбуле

Атаки украинских беспилотников на российские аэродромы могут осложнить переговоры 2 июня в Турции. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру». Парламентарий считает, что в сложившихся условиях будет намного сложнее принимать решения, в том числе, о прекращении огня.