Axios: международный имидж США ухудшился при Трампе

К маю рейтинг США оказался отрицательным. Он выравнялся после того, как Вашингтон и Пекин договорились временно отменить взаимные пошлины и провести переговоры, но после того, как Трамп на прошлой неделе обвинил Китай в нарушении сделки, рейтинг снова оказался в «красной зоне». Напротив, отношение к Китаю непрерывно улучшалось с июля 2024 года. В январе рейтинг стал положительным впервые за пять лет и, по состоянию на 30 мая, достигает 8,8 пунктов против −1,5 у США.