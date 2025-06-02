Стармер объявил о переходе Великобритании в режим «готовности к войне»

В рамках новой оборонной стратегии Стармер анонсировал «три фундаментальных изменения», первое из них — «переход к готовности ведения боевых действий как главной цели вооруженных сил» Великобритании. По его словам, при наличии прямой угрозы со стороны других армий наиболее эффективным способом сдерживания является «обеспечение мира посредством силы». Второе изменение заключается в том, что каждое действие Лондона «будет способствовать укреплению НАТО». Как уточнил Стармер, оборонная политика Великобритании «всегда будет ориентирована» на альянс, и армия «никогда не станет сражаться в одиночку», что является «основным источником стратегической мощи». В-третьих, в Вооруженные силы Соединенного королевства планируется «внедрять инновации темпами военного времени» таким образом, чтобы к 2035 году они стали «в десять раз более смертоносными», сказал премьер.