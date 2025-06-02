Премьер Индии может впервые за шесть лет пропустить саммит G7

Убийство в Канаде в сентябре 2023 года пенджабского сикхского сепаратиста Ниджары, связанного с движением за создание независимого государства сикхов Халистан на территории индийского штата Пенджаб, спровоцировало резкое ухудшение двусторонних отношений между Индией и Канадой после того, как тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил правительство Моди в причастности к этому убийству. Индия решительно отвергла обвинения Трюдо, назвав их «беспочвенными». В результате последовавшего дипломатического конфликта послы обеих стран были отозваны, а ряд дипломатов выслан. В настоящее время Индия и Канада не имеют отношений на уровне послов.