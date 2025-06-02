The Telegraph: в Европе готовятся к прекращению американской военной помощи Украине

Согласно статье, высокопоставленные европейские дипломаты на встрече в Гааге, состоявшейся 28 мая, договорились переключить внимание с развертывания войск на Украине для обеспечения соблюдения режима прекращения огня на повышение обороноспособности Украины без американской поддержки. Ранее Великобритания и Франция стали инициаторами создания «коалиции желающих» — сил сдерживания, которые были бы переброшены на Украину в случае прекращения боевых действий.