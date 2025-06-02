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The Telegraph: в Европе готовятся к прекращению американской военной помощи Украине

В Европе призвали «реально оценить» возможность того, что США откажутся от военной поддержки Киева, сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, высокопоставленные европейские дипломаты на встрече в Гааге, состоявшейся 28 мая, договорились переключить внимание с развертывания войск на Украине для обеспечения соблюдения режима прекращения огня на повышение обороноспособности Украины без американской поддержки. Ранее Великобритания и Франция стали инициаторами создания «коалиции желающих» — сил сдерживания, которые были бы переброшены на Украину в случае прекращения боевых действий.

Давайте посмотрим правде в глаза и признаем, что США никогда не будут участвовать (в коалиции желающих).

европейский чиновник

Такие комментарии отражают растущее беспокойство в европейских столицах по поводу продолжающегося противодействия Трампа вступлению Украины в НАТО и его критики военных действий Киева, подчеркивает издание. Поэтому на встрече в Гааге говорилось о необходимости продолжения помощи Украине со стороны Европы на фоне сокращения американской военной помощи Киеву.

В основном речь шла о том, как обеспечить необходимую поддержку Украине, поскольку, как мы полагаем, США продолжат предоставлять Киеву только некоторые виды помощи, например разведданные. Мы также согласились с необходимостью усилить экономическое давление на Россию.

европейский чиновник