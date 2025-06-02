Согласно статье, высокопоставленные европейские дипломаты на встрече в Гааге, состоявшейся 28 мая, договорились переключить внимание с развертывания войск на Украине для обеспечения соблюдения режима прекращения огня на повышение обороноспособности Украины без американской поддержки. Ранее Великобритания и Франция стали инициаторами создания «коалиции желающих» — сил сдерживания, которые были бы переброшены на Украину в случае прекращения боевых действий.
Давайте посмотрим правде в глаза и признаем, что США никогда не будут участвовать (в коалиции желающих).
Такие комментарии отражают растущее беспокойство в европейских столицах по поводу продолжающегося противодействия Трампа вступлению Украины в НАТО и его критики военных действий Киева, подчеркивает издание. Поэтому на встрече в Гааге говорилось о необходимости продолжения помощи Украине со стороны Европы на фоне сокращения американской военной помощи Киеву.
В основном речь шла о том, как обеспечить необходимую поддержку Украине, поскольку, как мы полагаем, США продолжат предоставлять Киеву только некоторые виды помощи, например разведданные. Мы также согласились с необходимостью усилить экономическое давление на Россию.