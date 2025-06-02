В Стамбуле начались переговоры России и Украины

В Стамбуле во дворце Чираган начались прямые переговоры российской и украинской делегаций по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Перед первыми прямыми переговорами с Украиной Владимир Путин утвердил состав российской делегации. В нее вошли:
- Владимир Мединский — помощник президента России (глава делегации);
- Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел (член делегации);
- Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (член делегации);
- Александр Фомин — заместитель министра обороны (член делегации).
Состав российской делегации во втором раунде переговоров в Стамбуле остался без изменений. В украинской делегации произошли изменения — туда включили трех новых участников, а одного — убрали. Возглавляет ее по-прежнему министр обороны Рустем Умеров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия предлагает провести второй раунд прямых переговоров 2 июня в Стамбуле (первый состоялся там же 16 мая), где российская делегация представит свой документ с условиями урегулирования. В Кремле не стали раскрывать содержание меморандума.
30 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности делегации от Киева посетить встречу с Россией в Стамбуле на следующей неделе.
Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил подготовку к переговорам российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня.
19 мая состоялся третий телефонный разговор Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом. По словам президента России, они договорились о разработке Москвой и Киевом меморандума будущего мирного договора и определении принципов и сроков урегулирования конфликта на Украине. Трамп анонсировал «немедленные» переговоры о прекращении огня и окончании боевых действий.
Киев передал свой проект меморандума Вашингтону 27 мая. В нем отражено требование о безусловном прекращении огня, которое «даст возможность сесть за стол переговоров» и определить остальные этапы урегулирования, уточняли в офисе президента.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Украина хочет получить меморандум от России до начала переговоров, чтобы «вести конструктивную дискуссию». Москва заявила, что готова представить свой меморандум в Стамбуле на переговорах. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в проект войдут принципы урегулирования и сроки возможного заключения мирного соглашения. В Кремле также заявили, что требовать проект меморандума от России немедленно — это «неконструктивно».
Первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева прошли 16 мая в Стамбуле. В результате диалога стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000», подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжению переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва представит свой вариант меморандума после окончания процесса обмена пленными. Он прошел в три этапа, последний раунд состоялся 25 мая.