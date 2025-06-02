В Стамбуле начались переговоры России и Украины

Первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева прошли 16 мая в Стамбуле. В результате диалога стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000», подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжению переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва представит свой вариант меморандума после окончания процесса обмена пленными. Он прошел в три этапа, последний раунд состоялся 25 мая.