В Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Главное о встрече

В начале встречи глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом, отметив, что в ходе первого раунда переговоров РФ и Украины были сделаны очень важные шаги. По его словам, на втором раунде планируется обсудить, в частности, вопросы о прекращении огня и нового обмена пленными.
Российская сторона сделает заявление для прессы после переговоров с украинской делегацией, сообщил ТАСС источник.
ТАСС собрал основное о встрече.
Вступительное слово
В приветственном слове глава МИД Турции выразил надежду на «конкретный прогресс в кратчайшие сроки», в том числе новые договоренности по обмену пленными, он также сообщил, что на встрече будет обсуждаться вопрос прекращения огня. Кроме того, будет рассмотрен вопрос подготовки к возможной «встрече лидеров».
Ранее Фидан заявлял, что после завершения технической части переговоров возможна организация встречи президентов РФ, США, Турции Владимира Путина, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также Владимира Зеленского.
Место
Переговоры проходят во дворце Чираган на берегу Босфора. Этот комплекс исторических зданий, включающий гостиницу, используется турецкими властями для организации официальных мероприятий. Делегациям России и Украины на переговорах в Стамбуле отведены места по разные стороны п-образного стола, между ними располагаются представители Турции, следует из кадров трансляции. Как и в ходе первого раунда переговоров, позади стола располагаются по два флага России, Турции и Украины. Однако в мае рассадка была зеркальной: Украина, Турция, Россия. Предыдущая встреча проходила в президентском офисе Долмабахче недалеко от Чирагана.
Составы делегаций
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, состав российской делегации в Стамбуле останется неизменным. В первом раунде в переговорной группе, помимо Мединского, были замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.
Владимир Зеленский же внес изменения в состав украинских переговорщиков. В частности, на этот раз в Стамбул не поехал начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. В составе делегации будут три новых члена: Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны, Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ, а также Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.
Другие встречи и отсутствие посредничества
Кроме главы МИД Турции, на встрече присутствует директор Национальной разведорганизации Турции (MIT) Ибрагим Калын.
При этом Захарова отмечала, что речь о посредничестве Турции или какой-либо еще стороны в переговорах России и Украины в Стамбуле не идет.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле, сообщил ТАСС источник.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщал, что представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня.
По словам Захаровой, Москва отфиксировала эти ремарки. При этом она напомнила, что переговорная инициатива президента России Владимира Путина подразумевает именно прямые переговоры сторон.
Подготовка
О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на 2 июня, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Было опубликовано заявление, из которого следует, что «российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум». Лавров сообщил, что Москва готова представить этот документ в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров. В своем заявлении Лавров высказал надежду, что «все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда».
Мединский 28 мая сообщил, что позвонил руководителю украинской переговорной группы, главе Минобороны страны Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.
Украинская сторона в лице Умерова отмечала, что не возражает против встречи с Россией, но до проведения ждет от нее меморандум. Он также выступил с утверждением, что Киев направил Москве документ со своей позицией о прекращении огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требование Киева неконструктивным и призвал дождаться второго раунда переговоров.
О первом раунде и ожиданиях от второго
Прямые переговоры с Украиной возобновились 16 мая по инициативе Путина после более чем трехлетнего перерыва. Первая встреча длилась около двух часов. Помимо высказанного намерения продолжать работу для прекращения огня, стороны договорились об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000». Эта договоренность была исполнена.
По итогам первого раунда Мединский отметил, что российская сторона удовлетворена результатом и готова продолжить контакты. Ожидается, что на второй встрече стороны обменяются меморандумами с подходами Москвы и Киева к решению конфликта. Мединский подчеркивал, что российские переговорщики «сразу на месте готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня».