В Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Главное о встрече

Переговоры проходят во дворце Чираган на берегу Босфора. Этот комплекс исторических зданий, включающий гостиницу, используется турецкими властями для организации официальных мероприятий. Делегациям России и Украины на переговорах в Стамбуле отведены места по разные стороны п-образного стола, между ними располагаются представители Турции, следует из кадров трансляции. Как и в ходе первого раунда переговоров, позади стола располагаются по два флага России, Турции и Украины. Однако в мае рассадка была зеркальной: Украина, Турция, Россия. Предыдущая встреча проходила в президентском офисе Долмабахче недалеко от Чирагана.