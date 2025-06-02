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СМИ: что значит для Польши победа Навроцкого

По итогам второго тура президентских выборов в Польше, состоявшегося 1 июня, победу одержал Кароль Навроцкий, которого поддерживает партия ПиС. Он набрал 50,89% голосов, тогда как его соперник Рафал Тшасковский получил 49,11%. К чему приведет победа Навроцкого, рассказывают эксперты.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Они сходятся во мнении, что поражение на выборах Тшасковского — это поражение правительства премьер-министра Дональда Туска, пишет Gazeta. Партия «Право и справедливость» (ПиС), которая поддерживает Навроцкого и восьмилетнее правление которой завершилось с назначением Туска премьером, вернется к власти и подготовит почву для дальнейшего непростого сосуществования президента-националиста и правоцентристского премьер-министра, отмечает Politico.

Если же Туск уйдет с поста премьер-министра, это приведет к новым выборам, поскольку, как считает журналист Патрик Словик, во всей правительственной команде нет ни одного человека, который мог бы удерживать коалицию вместе.

По мнению политического журналиста Томаша Вальчака, поляки в выходные доказали, что «правительство Туска является большой обузой для народа».

Но, как подчеркивает Словик, хотя «Туск на сегодняшний день и считается балластом, от него невозможно избавиться, потому что все вокруг него маргинализированы».

Навроцкий, которого также поддерживает администрация президента США Дональда Трампа, дал понять, что хочет увести Польшу от европейского мейнстрима и заблокировать ключевые законодательные предложения правительства Туска, пишет Politico.

Это, как предупредил накануне выборов Туск, может ослабить позиции Польши в ЕС и сказаться на помощи Киеву в ходе конфликта с Россией.

Как напоминает Financial Times, ранее Навроцкий пообещал противостоять вступлению Украины в НАТО, что Туск назвал «предательством».

Кроме того, результаты выборов в Польше прервали череду побед проевропейских кандидатов после того, как центрист Никушор Дан в мае обошел ультраправого лидера Джорджа Симиона во втором туре президентских выборов в Румынии, а правоцентристский Демократический альянс набрал большинство голосов на досрочных выборах в Португалии. Согласно Financial Times, во время визита в Польшу на прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала поляков «выбрать правильного лидера», назвав Тшасковского «абсолютной катастрофой».