СМИ: что значит для Польши победа Навроцкого

Они сходятся во мнении, что поражение на выборах Тшасковского — это поражение правительства премьер-министра Дональда Туска, пишет Gazeta. Партия «Право и справедливость» (ПиС), которая поддерживает Навроцкого и восьмилетнее правление которой завершилось с назначением Туска премьером, вернется к власти и подготовит почву для дальнейшего непростого сосуществования президента-националиста и правоцентристского премьер-министра, отмечает Politico.
Если же Туск уйдет с поста премьер-министра, это приведет к новым выборам, поскольку, как считает журналист Патрик Словик, во всей правительственной команде нет ни одного человека, который мог бы удерживать коалицию вместе.
Но, как подчеркивает Словик, хотя «Туск на сегодняшний день и считается балластом, от него невозможно избавиться, потому что все вокруг него маргинализированы».
Навроцкий, которого также поддерживает администрация президента США Дональда Трампа, дал понять, что хочет увести Польшу от европейского мейнстрима и заблокировать ключевые законодательные предложения правительства Туска, пишет Politico.
Как напоминает Financial Times, ранее Навроцкий пообещал противостоять вступлению Украины в НАТО, что Туск назвал «предательством».
Кроме того, результаты выборов в Польше прервали череду побед проевропейских кандидатов после того, как центрист Никушор Дан в мае обошел ультраправого лидера Джорджа Симиона во втором туре президентских выборов в Румынии, а правоцентристский Демократический альянс набрал большинство голосов на досрочных выборах в Португалии. Согласно Financial Times, во время визита в Польшу на прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала поляков «выбрать правильного лидера», назвав Тшасковского «абсолютной катастрофой».