Кроме того, результаты выборов в Польше прервали череду побед проевропейских кандидатов после того, как центрист Никушор Дан в мае обошел ультраправого лидера Джорджа Симиона во втором туре президентских выборов в Румынии, а правоцентристский Демократический альянс набрал большинство голосов на досрочных выборах в Португалии. Согласно Financial Times, во время визита в Польшу на прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала поляков «выбрать правильного лидера», назвав Тшасковского «абсолютной катастрофой».