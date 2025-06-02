Украинский меморандум содержит ловушку для России

Эксперт считает, что Москва не согласится с условиями Киева, поскольку они не оставляют места для компромисса. Подобные предложения могут быть интересны только в контексте частичного снятия санкций, полагает политолог. Он уверен, что предложение Украины о поэтапном снятии санкций с возможностью вернуть их обратно — это ловушка.
«По другим пунктам компромиссы и вовсе исключены — Украина не хочет даже обсуждать вопросы новых границ, сокращения армии, международного признания территорий», — пояснил Безпалько.
Ранее агентство Reuters обнародовало содержание украинской версии меморандума об урегулировании конфликта. Документ содержит следующие ключевые положения: немедленное прекращение огня, возмещение Россией нанесенного ущерба, обмен военнопленными по формуле «всех на всех», предоставление Украине международных гарантий безопасности. Кроме того, украинский меморандум предполагает переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.