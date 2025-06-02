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Украинский меморандум содержит ловушку для России

Требования, включенные Украиной в ее меморандум, фактически являются предложением России капитулировать. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Богдан Безпалько.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что Москва не согласится с условиями Киева, поскольку они не оставляют места для компромисса. Подобные предложения могут быть интересны только в контексте частичного снятия санкций, полагает политолог. Он уверен, что предложение Украины о поэтапном снятии санкций с возможностью вернуть их обратно — это ловушка.

«По другим пунктам компромиссы и вовсе исключены — Украина не хочет даже обсуждать вопросы новых границ, сокращения армии, международного признания территорий», — пояснил Безпалько.

Ранее агентство Reuters обнародовало содержание украинской версии меморандума об урегулировании конфликта. Документ содержит следующие ключевые положения: немедленное прекращение огня, возмещение Россией нанесенного ущерба, обмен военнопленными по формуле «всех на всех», предоставление Украине международных гарантий безопасности. Кроме того, украинский меморандум предполагает переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.