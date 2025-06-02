Украинский меморандум содержит ловушку для России

Эксперт считает, что Москва не согласится с условиями Киева, поскольку они не оставляют места для компромисса. Подобные предложения могут быть интересны только в контексте частичного снятия санкций, полагает политолог. Он уверен, что предложение Украины о поэтапном снятии санкций с возможностью вернуть их обратно — это ловушка.