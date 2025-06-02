Reuters: Иран намерен отклонить предложение США по ядерной сделке

«Иран готовит отрицательный ответ на предложение США, который может быть расценен как отказ от американской инициативы», — сказал собеседник агентства, близкий к иранской переговорной группе. Он отметил, что США не смягчили свою позицию относительно того, что касается стремления Ирана продолжать обогащение урана. По словам иранского дипломата, предложение Вашингтона «заведомо неосуществимо» и не учитывает интересы Тегерана.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям подробное и приемлемое предложение по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. По словам официального представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи, американская сторона до сих пор не предоставила Ирану гарантий отмены санкций в рамках обсуждаемой ядерной сделки. Как сообщило агентство ISNA, Иран считает предложение США неприемлемым.
Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам консультаций, Тегеран и Вашингтон надеются еще за одну-две встречи добиться положительных результатов.