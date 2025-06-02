Reuters: Иран намерен отклонить предложение США по ядерной сделке

«Иран готовит отрицательный ответ на предложение США, который может быть расценен как отказ от американской инициативы», — сказал собеседник агентства, близкий к иранской переговорной группе. Он отметил, что США не смягчили свою позицию относительно того, что касается стремления Ирана продолжать обогащение урана. По словам иранского дипломата, предложение Вашингтона «заведомо неосуществимо» и не учитывает интересы Тегерана.