СМИ: переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

В ходе второго раунда стороны должны были обменяться меморандумами с условиями прекращения огня и начать обсуждение пунктов будущего соглашения. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщал, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта. Российская сторона пообещала представить свой вариант непосредственно на встрече. Украинский меморандум, содержание которого агентство Reuters опубликовало накануне, предполагает «полное прекращение огня в воздухе, на суше и на море без предварительных условий», отказ Киева от сохранения нейтралитета, а также гарантии безопасности для Украины.