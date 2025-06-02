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МИД Турции: переговоры России и Украины завершились «не негативно»

В Турции заявили, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились «не негативно». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Турции.

Источник: РИА "Новости"

«Встреча завершена. Она не закончилась негативно», — сказал официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели (цитата по Trkiye Today).

Второй раунд переговоров состоялся 2 июня. Делегации начали обсуждения около 14:45. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы организации встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, дальнейшие обмены пленными и перспективы прекращения огня. Президент Украины на площадке саммита «Бухарестской девятки» в Вильнюсе сообщил, что на встрече Россия и Украина обменялись документами через турецкую сторону. Он также заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Второй раунд состоялся 2 июня. Ожидалось, что стороны обменяются подготовленными меморандумами и обсудят будущее мирное соглашение.