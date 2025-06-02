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Россия и Украина обсудили обмен пленными, сообщил источник

СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Россия и Украина на переговорах в Стамбуле подробно обсудили обмены пленными, сообщил источник РИА Новости в российской делегации.

Источник: © РИА Новости

«РФ и Украина подробно обсудили обмены пленными, о результатах будет заявлено официально», — сказал собеседник агентства.

Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.

Переговоры шли больше часа во дворце Чираган.