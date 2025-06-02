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Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли на русском языке

Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня прошел на русском языке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник, близкий к переговорному процессу. Об этом же сообщил источник ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Встреча делегаций во дворце Чираган заняла около часа — это двое меньше, чем продлился первый раунд переговоров 16 мая.

Ранее источник агентства сообщил, что по итогам встречи российская делегация может выступить с неким заявлением. В ближайшее время журналисты ожидают пресс-подход российской делегации.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.