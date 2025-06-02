Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли на русском языке

Встреча делегаций во дворце Чираган заняла около часа — это двое меньше, чем продлился первый раунд переговоров 16 мая.
Ранее источник агентства сообщил, что по итогам встречи российская делегация может выступить с неким заявлением. В ближайшее время журналисты ожидают пресс-подход российской делегации.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров.