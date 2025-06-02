Германия вслед за США опровергла, что ее предупредили об атаке на Россию

Немецкое правительство не было заранее поставлено в известность об атаке украинских беспилотников на объекты на территории России, заявил журналистам его представитель. «Мы не были проинформированы об атаке, но в этом нет необходимости, поскольку украинцы имеют право защищать себя», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по The Independent). Белый дом также опроверг, что был осведомлен об атаке Украины на российские военные аэродромы заранее.