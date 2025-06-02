Германия вслед за США опровергла, что ее предупредили об атаке на Россию

Немецкое правительство не было заранее поставлено в известность об атаке украинских беспилотников на объекты на территории России, заявил журналистам его представитель. «Мы не были проинформированы об атаке, но в этом нет необходимости, поскольку украинцы имеют право защищать себя», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по The Independent). Белый дом также опроверг, что был осведомлен об атаке Украины на российские военные аэродромы заранее.
Накануне ударам дронов подверглись объекты в нескольких регионах. Некоторые из них расположены в глубине российской территории: в частности, была атакована военная часть в Иркутской области — дроны по ней были запущены из фуры.
Минобороны России сообщило об атаке на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух было повреждено несколько самолетов. Несколько предполагаемых организаторов атаки задержали.
Ночью ударам дронов подвергся Курск. Было повреждено 15 домов, ущерб понесли здания кожно-венерологического диспансера и городской больницы № 1. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Следствие считает, что удары по объектам гражданской инфраструктуры были нанесены «целенаправленно».
В Липецкой области в результате атаки пострадал один человек. В городе Лебедянь осколки задели два дома и выбили стекла.
В Воронежской области в результате падения беспилотника на ЛЭП оборвался высоковольтный провод и упал на трассу М-4 «Дон», так что пришлось перекрыть участок дороги в сторону Ростова. По сообщению главы региона Александра Гусева, обломки дронов повредили несколько частных домов.
В Рязани разбиты окна в нескольких домах, повреждены припаркованные автомобили, рассказал губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны, только за вечер и ночь над Россией сбили 162 беспилотника.