Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия вслед за США опровергла, что ее предупредили об атаке на Россию

Германские власти не были заранее осведомлены о планируемой атаке украинских беспилотников на российские объекты, сообщил представитель правительства. Ранее подобные сообщения опроверг Белый дом.

Источник: РИА "Новости"

Немецкое правительство не было заранее поставлено в известность об атаке украинских беспилотников на объекты на территории России, заявил журналистам его представитель. «Мы не были проинформированы об атаке, но в этом нет необходимости, поскольку украинцы имеют право защищать себя», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по The Independent). Белый дом также опроверг, что был осведомлен об атаке Украины на российские военные аэродромы заранее.

Накануне ударам дронов подверглись объекты в нескольких регионах. Некоторые из них расположены в глубине российской территории: в частности, была атакована военная часть в Иркутской области — дроны по ней были запущены из фуры.

Минобороны России сообщило об атаке на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух было повреждено несколько самолетов. Несколько предполагаемых организаторов атаки задержали.

Ночью ударам дронов подвергся Курск. Было повреждено 15 домов, ущерб понесли здания кожно-венерологического диспансера и городской больницы № 1. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Следствие считает, что удары по объектам гражданской инфраструктуры были нанесены «целенаправленно».

В Липецкой области в результате атаки пострадал один человек. В городе Лебедянь осколки задели два дома и выбили стекла.

В Воронежской области в результате падения беспилотника на ЛЭП оборвался высоковольтный провод и упал на трассу М-4 «Дон», так что пришлось перекрыть участок дороги в сторону Ростова. По сообщению главы региона Александра Гусева, обломки дронов повредили несколько частных домов.

В Рязани разбиты окна в нескольких домах, повреждены припаркованные автомобили, рассказал губернатор Павел Малков.

По данным Минобороны, только за вечер и ночь над Россией сбили 162 беспилотника.