Анналену Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН

В мае 44-летняя Бербок заявила, что в случае избрания намерена стать «объединителем» и «служить всем 193 государствам-членам, большим и малым». Она сказала, что ее приоритеты будут включать гендерное равенство, защиту климата и цели ООН в области устойчивого развития.