Анналену Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН

Как указало издание, выборы на пленарном заседании считаются формальностью, а должность носит в основном церемониальный характер и ее не следует путать с должностью генерального секретаря всемирной организации, которую в настоящее время занимает Антонио Гутерриш.
В мае 44-летняя Бербок заявила, что в случае избрания намерена стать «объединителем» и «служить всем 193 государствам-членам, большим и малым». Она сказала, что ее приоритеты будут включать гендерное равенство, защиту климата и цели ООН в области устойчивого развития.
Официальная инаугурация Бербок должна состояться 9 сентября. Ранее журнал Spiegel сообщал, что назначение Бербок вызвало недовольство в германском МИДе.