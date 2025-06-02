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Анналену Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН

В понедельник, 2 июня, перед голосованием по избранию председателя Генеральной Ассамблеи ООН, DPA уточнило, что экс-министр иностранных дел Германии Анналена Бербок баллотируется на этот пост сроком на один и год не имеет соперников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как указало издание, выборы на пленарном заседании считаются формальностью, а должность носит в основном церемониальный характер и ее не следует путать с должностью генерального секретаря всемирной организации, которую в настоящее время занимает Антонио Гутерриш.

В мае 44-летняя Бербок заявила, что в случае избрания намерена стать «объединителем» и «служить всем 193 государствам-членам, большим и малым». Она сказала, что ее приоритеты будут включать гендерное равенство, защиту климата и цели ООН в области устойчивого развития.

Официальная инаугурация Бербок должна состояться 9 сентября. Ранее журнал Spiegel сообщал, что назначение Бербок вызвало недовольство в германском МИДе.