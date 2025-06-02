Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел солдат ВСУ

«Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тыс. замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров», — сказал Мединский.
Он также заявил, что на переговорах делегации договорились об обмене тяжелоранеными и больными по формуле «всех на всех». К тому же стороны обменяются солдатами в возрасте до 25 лет.
Глава российской делегации добавил, что РФ и Украина создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле закончился ранее в этот день. Как заявил источник «Известий», они продолжались больше часа и шли на русском языке. По словам собеседника, в ходе встречи стороны подробно обсудили возможные обмены пленными.
В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Киевскую переговорную группу возглавляет министр обороны Украины Рустем Умеров, а ее состав был расширен до 14 человек.