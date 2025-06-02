Что сказал Мединский после переговоров в Стамбуле. Главное

Заявления Владимира Мединского после окончания переговоров с украинской стороной
- РФ на переговорах передала меморандум из двух частей украинской стороне. Вторая часть меморандума предполагает ряд путей прекращения огня.
- Россия предложила Украине прекращение огня на 2−3 дня на отдельных участках фронта.
- Украина взяла меморандум РФ на изучение. Украинские военные обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время.
- Россия в одностороннем порядке передаст Киеву на следующей неделе 6 тысяч тел украинских военных.
- РФ и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами, обмены будут регулярными.
- Стороны обменяются бойцами в возрасте до 25 лет.
- Россия наступает, поэтому жертв среди украинских военных на поле боя больше.
- РФ обсуждала тему детей с Украиной. Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.
- Москва возвращает Киеву детей, если находятся их родители или законные представители.
- Российские военные ведут себя так по отношению к детям ответственно, как вели себя советские солдаты.