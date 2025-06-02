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Что сказал Мединский после переговоров в Стамбуле. Главное

Глава российской делегации по завершении переговоров с Украиной в Стамбуле пообщался с журналистами. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные во время пресс-подхода Владимира Мединского.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Заявления Владимира Мединского после окончания переговоров с украинской стороной

  • РФ на переговорах передала меморандум из двух частей украинской стороне. Вторая часть меморандума предполагает ряд путей прекращения огня.
  • Россия предложила Украине прекращение огня на 2−3 дня на отдельных участках фронта.
  • Украина взяла меморандум РФ на изучение. Украинские военные обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время.
  • Россия в одностороннем порядке передаст Киеву на следующей неделе 6 тысяч тел украинских военных.
  • РФ и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами, обмены будут регулярными.
  • Стороны обменяются бойцами в возрасте до 25 лет.
  • Россия наступает, поэтому жертв среди украинских военных на поле боя больше.
  • РФ обсуждала тему детей с Украиной. Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.
  • Москва возвращает Киеву детей, если находятся их родители или законные представители.
  • Российские военные ведут себя так по отношению к детям ответственно, как вели себя советские солдаты.