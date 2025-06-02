Председатель нынешней 79-й сессии Генассамблеи ООН Филемон Янг сообщил, что в ходе тайного голосования кандидатуру Бербок поддержали 167 человек.
«Единственным кандидатом была Бербок, она выразила благодарность за своё избрание и сказала, что хочет быть “честным посредником” для Генеральной Ассамблеи», — отметили в статье.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Бербок наделала много всего, что не вяжется с постом главы ГА. Он назвал её выдвижение на должность председателя Генассамблеи плевком в адрес всемирной организации.