Что представляет собой самолет-ракетоносец Ту-95МС

Опытный Ту-95МС впервые поднялся в небо в сентябре 1979 года. После завершения испытаний и доработок в 1981 году был запущен в серийное производство и принят на вооружение. В 1992-м, после выпуска 90 самолетов, серийное производство остановили. Сейчас действует программа модернизации и продления сроков эксплуатации уже имеющихся машин.